Правительство усиливает карантин в Украине - названы точные даты

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Елизавета Черных
Правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров.
ФОТО: Из открытых источников
Денис Шмыгаль также сообщил, что на период усиленного карантина предположительно будет запрещено:
- посещение учебных заведений, кроме детских садов;
- работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос;
- работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, финтес-клубов и салонов красоты;
- культурные, спортивные, рекламные масштабные мероприятия.
По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Денис Шмыгаль рассказал о причинах снижения прироста заболевших коронавирусом. Глава правительства считает, что причиной таких показателей стало не только ужесточение карантинных ограничений, а именно введения карантина выходного дня. По мнению премьер-министра Украины, штрафы за отсутствие масок в общественных местах также поспособствовали снижению количества заболевших COVID-19.
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