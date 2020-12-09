Правительство усиливает карантин в Украине - названы точные даты

Правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров.

ФОТО: Из открытых источников

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год. В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль также сообщил, что на период усиленного карантина предположительно будет запрещено:

- посещение учебных заведений, кроме детских садов;

- работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос;

- работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, финтес-клубов и салонов красоты;

- культурные, спортивные, рекламные масштабные мероприятия.

По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Денис Шмыгаль рассказал о причинах снижения прироста заболевших коронавирусом. Глава правительства считает, что причиной таких показателей стало не только ужесточение карантинных ограничений, а именно введения карантина выходного дня. По мнению премьер-министра Украины, штрафы за отсутствие масок в общественных местах также поспособствовали снижению количества заболевших COVID-19.









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