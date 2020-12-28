Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Согласно статистике сегодня в Украине зафиксировали 4 385 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Несмотря на то, что коронавирус идет на спад, в Министерстве здравоохранения не планируют отменять или переносить усиленный январский карантин. Об этом заявил министр Максим Степанов.

Максим Степанов - фото из открытых источников

"То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения", — сказал глава Минздрава.

Министр считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних празднований ожидается повышение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа.

Максим Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели. Министр считает, что такому результату способствовали карантинные меры, утвержденные правительством страны.

Министр здравоохранения также рассказал, почему уменьшается количество ПЦР-тестов. Чиновник связывает это с увеличением экспресс-тестов на антигены.

Напомним, что правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал его "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее "Комментарии" сообщали, что Национальная академия наук Украины назвала возможные причины спада коронавирусной болезни в стране. По словам экспертов, люди начали понимать, что нужно беречься от коронавируса. Также граждане начали выполнять рекомендации врачей и Министерства здравоохранения.

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