Почему коронавирус в Украине пошел на спад - эксперт

Национальная академия наук Украины назвала возможные причины спада коронавирусной болезни в стране. О них в интервью "РБК-Украина" рассказал академик НАН Сергей Комиссаренко.

Известно вероятные причины почему коронавирус в Украине пошел на спад. Фото: РБК

По словам эксперта, люди начали понимать, что нужно беречься от коронавируса. Также граждане начали выполнять рекомендации врачей и Министерства здравоохранения. За длительный период украинцы приучили себя соблюдать карантинные мероприятия.

Однако главный фактор — это изменение поведения коронавируса. Болезнь становится менее контагиозной — имеющей меньший уровень заразительности.

Представитель НАН считает, что коронавирус в Украине несколько слабее, чем в других странах на Западе Европы.

По состоянию на 28 декабря 2020 в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медицинский работник.

Напомним, что Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19. Доставку будет осуществлено благодаря частным логистическим фармацевтическим компаниям. Только там есть возможность хранения вакцины при необходимой температуре в -80 градусов.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что в бельгийском доме престарелых Hemelrijck в Моле после прихода Санта Клауса умерли 23 человека. Причина смерти у всех — коронавирус.

Накануне Рождества в дом престарелых приехал волонтер, что переоделся в костюм Санты, а вместе с ним и его помощники. Команда всячески хотела поднять пожилым людям праздничное настроение. Однако впоследствии у Санты обнаружили коронавирус. Он вызвал заражение 121 человека.

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