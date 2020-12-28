Коронавирус в Украине: статистика на 28 декабря

4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медицинский работник.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Министр здравоохранения также сообщил о том, что за прошедшие сутки выздоровело 7 191 человек, госпитализированы 1 588 пациентов, было зафиксировано 75 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, а также осуществлено 15 332 тестирования на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболел 1 030 374 человека, выздоровели 665 729 человек, зафиксировано 17 849 летальных случаев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что от коронавируса умер известный врач.





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