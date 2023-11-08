Почти три украинских зарплаты: какая страна выплачивает беженцам из Украины наибольшую помощь

После начала полномасштабного вторжения России, страны Европы приняли более 6 млн украинских беженцев. Каждая из этих стран имеет свои собственные программы помощи, состоящие из денежной поддержки и социальных льгот, в частности, на жилье, еду, одежду, образование и другие. Однако какая страна платит самые большие средства для беженцев из Украины.

Украинские беженцы могут рассчитывать на финансовую помощь в европейских странах. Фото из открытых источников

Согласно данным ресурса Enableme, Бельгия выплачивает наибольшую сумму помощи для украинских беженцев – 1140 евро (44 тыс. грн) на одного взрослого ежемесячно. Эта сумма равна почти трем средним зарплатам в Украине, которая по состоянию на 2023 год составляет около 16 тыс. грн.

Однако следует отметить, что в Бельгии для выплат действует специальная формула. Если один взрослый может рассчитывать на 1140 евро, то семья из двух человек уже получает по 758 евро на каждого, то есть на 390 евро меньше.

Еще одной страной, выплачивающей украинским беженцам высокую помощь, стала Ирландия. Беженцы из Украины могут рассчитывать на 824 евро ежемесячных выплат. Кроме того, в Ирландии есть дополнительные выплаты за помощь над детьми и пожилыми людьми, которые могут достигать 552 евро.

Следует отметить, что помощь в разных странах имеет свои особенности и может зависеть от возраста личности, количества членов семьи и других факторов. Кроме того, в некоторых странах есть социальные льготы, в то время как в других они отсутствуют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о четырех странах, которые платят беженцам при отъезде. У каждой страны есть свои условия и сумма, которую готова предоставить для украинцев, которые готовы вернуться домой.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев, в то время как в Нидерландах прошли протесты против открытия очередного убежища для беженцев из Украины.