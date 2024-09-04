«Умрет» ли Telegram в Украине и стоит ли искать другой мессенджер после ареста Павла Дурова

Шесть дней, с 24 по 29 августа продолжался арест Павла Дурова основателя и владельца одного из самых популярных в мире мессенджеров – Telegram. Бизнесмену предъявили подозрения по 12 эпизодам в том числе отказ в предоставлении информации властям, соучастие в мошенничестве и сбыте наркотиков, соучастие в хранении детской порнографии, отмывание денег и т. д. Однако в конечном итоге его отпустили на свободу под залог в 2 млн евро и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю. Это говорит о том, что история Telegram далека от завершения.

Telegram на грани запрета: стоит ли искать альтернативы после ареста Дурова

"Комментарии" решили разобраться, чего стоит ожидать украинцам от истории с арестом ПАВЛА Дурова и стоит ли начать подыскивать новый мессенджер.

Новости черпают из Telegram, сборы идут через него

Российское вторжение в Украину стало настоящим "звездным часом" для детища Павла Дурова – в ноябре 2023 года для 72% украинцев мессенджер был источником новостей. Правда в марте 2024 года эта цифра оказалась скромнее – 53% опрошенных назвали мессенджер самым популярным источником информации о войне, телемарафон занял лишь четвертое место.

О важном значении мессенджера говорит и его критика, регулярно звучащая из высоких кабинетов. Так, в бытность секретарем СНБО Алексей Данилов резко критиковал Telegram за его легкодоступность, а позднее его поддержал и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Украинских чиновников можно понять. Как писали "Комментарии", из ТОП-10 украинских Telegram-каналов с аудиторией от 1,1 млн подписчиков, официально известны владельцы лишь трех. То есть, кто стоит за ними и какие цели преследует – загадка. Веди реальными владельцами могут оказаться россияне, а каналы лишь удачно мимикрируют под проукраинские.

Также, как писало сразу после ареста Павла Дурова "Politico", Telegram активно используется армией РФ, так и не создавшей собственную безопасную систему закрытой связи, и спецслужбами для вербовки агентуры на территории Украины.

Вместе с тем, известно, что, например, Telegram-канал "Труха" читают первые лица государства, а некоторые даже не стесняются использовать ее контент. Также украинские топы имеют свои официальные аккаунты в мессенджере, к примеру, на президента Владимира Зеленского подписаны 733 тысячи человек, что является 46-м местом по данным статистики мессенджера. Для сравнения, число подписчиков на Facebook-странице президента – 3,2 млн. человек.

Другой позитивной стороной мессенджера являются постоянные денежные сборы, которые организовываются и успешно выполняются через Telegram-каналы. Это позволяет собирать миллиарды гривен на покупку оружия, транспорта и снаряжения для нужд ВСУ. Словом, роль мессенджера для нашей страны весьма неоднозначна, и это делает вопрос ареста Павла Дурова и дальнейшей работы его детища отнюдь не праздным.

Компромисс или запрет – что ждет Telegram в Украине

По словам опрошенных "Комментарии" экспертов, наиболее вероятны два сценария развития детища Павла Дурова в Украине:

- некий компромисс;

- полный запрет.

По мнению экс-заместителя министра информационной политики Украины, эксперта по вопросам цифровых технологий и коммуникаций Татьяны Поповой, наиболее вероятным исходом истории с Павлом Дуровым станет его сотрудничество с французской контрразведкой. При этом это может косвенно повлиять на Украину.

"Другие страны Европы, и Украина не исключение, также будут требовать сотрудничества от Павла Дурова и ему придется пойти на эти условия. Думаю, это наиболее вероятный сценарий", — считает эксперт.

Альтернативой может стать полный запрет мессенджера в Украине, который заменят Signal и Viber, а в качестве СМИ – Facebook и Instagram. Но данный вариант Татьяна Попова считает маловероятным, особенно, если Павел Дуров начнет сотрудничество с французскими властями.

Как отмечает директор Украинского института политики Руслан Бортник, контроль над Telegram для украинской власти критически важен, ведь им пользуются по данным соцопросов от 60 до 80%, а основным источником информации остается для 40-60% жителей Украины. К тому же мессенджеру доверяют больше, чем "Единому телемарафону" и получалось, что главный инструмент коммуникаций неподконтролен государству, в отличие от западных соцсетей.

"Если тем или иным способом случатся изменения с Telegram в Украине – это приведет к радикальному переформатированию информационных потоков в стране. Однако президент, спецслужбы продолжают вести свои весьма популярные каналы в мессенджере, то есть они скорее продолжают надеяться на возможность договориться с администрацией Телеграмма и признают его высокую эффективность", — говорит о возможном компромиссе собеседник "Комментарии".

В случае же, если договориться не удастся, может вступить в действие второй сценарий – запрет мессенджера, в одном из двух вариантов.

"На законодательном уровне будет принят закон который или полностью запретит Telegram, как в свое время Вконтакте и Одноклассники, или даст какое-то время на компромисс с властью, по истечении которого последует полная блокировка. Создание трудностей для доступа к платформе украинцев приведет к потери мессенджером части своей аудитории. Однако, полной блокировки Telegram все же не случится – это никому до сих пор не удалось, и в ближайшее время не удастся", — подчеркивает Руслан Бортник.

С другой стороны, считает эксперт, если Павел Дуров "достигнет" понимание с Западом, то вся риторика против Telegram в Украине исчезнет из повестки дня власти.

Третьим вариантом, который еще весной предлагал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, может стать регистрация Telegram-каналов в Украине, когда все их владельцы будут известны, чтобы было понятно, кто есть кто.

"Нет вопроса влияния или давления — вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию, а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе, неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?", — отметил Буданов в своем интервью BBC.

Какие мессенджеры помогут, если закроют Telegram, ТОП-5 альтернатив

В случае же, если Telegram все же в Украине будет заблокирован, его можно заменить любым из доступных на рынке мессенджеров, в зависимости от ваших предпочтений:

конфиденциальность – в данном сегменте наиболее популярны такие платформы, как Threema и Signal, правда первый из них является платным, но зато позволяет сохранять анонимность, поскольку при регистрации не требует ввода персональных данных. В то же время Signal считается самым безопасным на рынке и к тому же бесплатным, но и менее универсальным. А вот универсальными можно как раз считать WhatsApp и Viber, обладающие удовлетворительным уровнем безопасности, и обеспечивающие массу дополнительного функционала.

Удобство – пожалуй, лучше всего этому критерию отвечает куда менее широко известный Element, также обладающий высокой степенью защиты и позволяющий настраивать работу мессенджера "под себя". Правда, это имеет оборотную сторону в виде несколько повышенного уровня сложности интерфейса, что не всем может понравиться и будет не очень удобным.

Тем временем Telegram уже начал пересматривать свою политику конфиденциальности, в частности, перестали отображаться пользователи в разделе "Люди рядом". Кроме того, исчезли геочаты. Обе функции стали популярны среди преступников, в частности, для продажи наркотиков и проституции. Можно ли это рассматривать как некий сигнал, что Павел Дуров начал сотрудничество с французскими спецслужбами, пока неизвестно.