Politico выдало шокирующие факты: как Россия использует Telegram в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя из-за проблем с развертыванием собственной системы безопасной связи. Для РФ это также инструмент вербовки диверсантов и распространения пропаганды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".
Telegram. Фото: из открытых источников
Другой блогер сообщил, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram, но Главное управление связи российской армии "не проявило реального интереса" в том, чтобы получить такую систему на вооружение российских войск.
В то время как Кремль ограничил большинство других платформ социальных медиа, Telegram не был запрещен или ограничен, сказал Токарь. Это несмотря на то, что Дуров, по его же словам, бежал из России в 2014 году после того, как Кремль требовал доступа к данным его предыдущей социальной сети Вконтакте об украинских продемократических протестующих, участвовавших в революции 2014 года.
По мнению Токаря, Telegram намного важнее для России, чем для Украины.
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