Politico выдало шокирующие факты: как Россия использует Telegram в войне против Украины

Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя из-за проблем с развертыванием собственной системы безопасной связи. Для РФ это также инструмент вербовки диверсантов и распространения пропаганды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Telegram. Фото: из открытых источников

"Практически задержан начальник связи российской армии", — цитирует издание сообщения в Telegram одного из российских военных блогеров.

Другой блогер сообщил, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram, но Главное управление связи российской армии "не проявило реального интереса" в том, чтобы получить такую систему на вооружение российских войск.

"Россияне все делают через Telegram. Они вербуют агентов и людей для противодействия. Сегодня в Украине популярна кампания по вербовке людей, которые сжигали бы украинские военные автомобили. И это достаточно успешно. С его помощью они координируют свои военные действия", – сказал изданию Назар Токарь, руководитель Kremlingram, группы активистов-расследователей, изучающих безопасность Telegram и его потенциальные связи с Кремлем.

В то время как Кремль ограничил большинство других платформ социальных медиа, Telegram не был запрещен или ограничен, сказал Токарь. Это несмотря на то, что Дуров, по его же словам, бежал из России в 2014 году после того, как Кремль требовал доступа к данным его предыдущей социальной сети Вконтакте об украинских продемократических протестующих, участвовавших в революции 2014 года.

По мнению Токаря, Telegram намного важнее для России, чем для Украины.

"Я думаю, что россияне паникуют, потому что они пытаются предусмотреть возможные результаты для своего важного инструмента коммуникации и пытаются защитить себя и удалить оттуда информацию. Но все будет зависеть от правительства Франции и судов — посадят ли они Дурова, договорятся и отпустят его, а он в ответ предоставит им какую-то информацию — мы пока не знаем", — сказал он.

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