Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров: кто и как отреагировал

Как передает портал "Комментарии", основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров приехал во Францию, власти которой выписали ордер на его арест. Дуров был задержан полицией в аэропорту "Ле Бурже", сообщили французские СМИ.

Павел Дуров. Фото: из открытых источников

Задержание Дурова вызвало довольно резвую реакцию. И, конечно же, дал о себе знать бывший президент России Дмитрий Медведев. Одиозный политик написал в сети Telegram, что предупреждал ее основателя о неприятностях.

"Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", — заявил он. "Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране", — сказал ему я".

По словам Медведева, Дуров просчитался, потому что на Западе ко всем русским особое отношение. Ведь Дуров точно не Маск и не Цукерберг.

Интересно, что Маск, со своей стороны, поддержал Дурова и не упустил случая обвинить в попрании свободы слова Евросоюз, с которым у него в последнее время не складываются отношения.

Это связано с тем, что после покупки Twitter Маск вернул на платформу персонажей, прежде заблокированных за нарушение правил приличной дискуссии. Прежде всего, Дональда Трампа, кандидатуру которого Маск горячо поддерживает на предстоящих выборах президента США.

Американский миллиардер посвятил несколько твитов своей насыщенной ленты Дурову. В одном из них под хэштегом #FreePavel он опубликовал выдержку беседы с интервьюером Владимира Путина Такером Карлсоном, в которой Дуров рассказывает, как он рад, что Маск купил "Твиттер".

Карлсон также поддержал Дурова.

"Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по указке правительств и спецслужб. На когда-то свободный мир стремительно опускается тьма", — написал Карлсон в сети X Илона Маска.

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