logo

BTC/USD

66211.89

ETH/USD

3553.78

LTC/USD

78.18

USD/UAH

41.05

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия взбешена из-за двух слова в 13-секундном видео из Саммита мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия взбешена из-за двух слова в 13-секундном видео из Саммита мира

Россияне резко негативно отреагировали на украинский лозунг "Слава Украине!", который озвучил на Саммите мира премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

сегодня, 10:38
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Швейцарии состоялся Саммит мира по вопросам мира в Украине, который посетили политические лидеры со всего мира. Во время совместной фотосессии премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес два слова, которые вызвали возмущение в России. Кроме того, посол России в Канаде назвал такие слова похожими на нацистское приветствие "Хайль Гитлер".

Россия взбешена из-за двух слова в 13-секундном видео из Саммита мира

Общее фото участников Саммита мира. Фото из открытых источников

Во время совместной фотосессии с участием более 100 стран и международных организаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо воскликнул "Слава Украине!" Некоторые из присутствующих лидеров ответили на слова канадского лидера словами "Героям слава". Этот момент попал в сеть в виде 13-секундного ролика, вызвавшего возмущение в России.

Посол России в Канаде Олег Степанов обвинил Трюдо в восклицании "бандеровских лозунгов", которые, по его словам, якобы носят "нацистский характер" и похожи на слова "Хайль Гитлер".

"Выкрикивая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо попирает память об истории и подвигах канадских сыновей и дочерей, воевавших в составе антигитлеровской коалиции за уничтожение нацизма и гитлеризма", — заявил российский посол.

По словам Степанова, канадский лидер выкрикивая лозунг "Слава Украине!" ведет Канаду к вседозволенности. Кроме российского посла, другие политики РФ также выразили свое недовольство повторяя нарративы российской пропаганды о якобы нацистском лозунге.

Украинский национальный лозунг "Слава Украине!" впервые упоминается в стихотворении Тараса Шевченко "К Основьяненко" в 1839 году. Впоследствии его использование распространилось в среде Кирилло-Мефодиевского общества.

Особой популярности лозунг "Слава Украине!" приобрело во время освободительной борьбы 1917-1921 годов. Его активно использовали военные формирования УНР, в частности, матросы в Севастополе, черные запорожцы и атаманы. В межвоенные годы лозунг распространился среди повстанцев. Ответ "Героям слава!" появился впервые в националистической организации "Легия украинских националистов", а затем начал использоваться другими повстанцами УПА.

Во времена независимости Украины лозунг "Слава Украине!" активно вернулось в обиход в моменты Оранжевой революции и Революции достоинства. С 2018 года лозунг стал военным приветствием в ВСУ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году лозунг "Слава Украине!" стал одним из основных символов борьбы Украины в войне за независимость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Саммите мира в Швейцарии выступила лидер непризнанной Украиной страны.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стран не согласились подписать совместное заявление по итогам Саммита мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости