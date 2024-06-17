Россия взбешена из-за двух слова в 13-секундном видео из Саммита мира

В Швейцарии состоялся Саммит мира по вопросам мира в Украине, который посетили политические лидеры со всего мира. Во время совместной фотосессии премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес два слова, которые вызвали возмущение в России. Кроме того, посол России в Канаде назвал такие слова похожими на нацистское приветствие "Хайль Гитлер".



Общее фото участников Саммита мира. Фото из открытых источников

Во время совместной фотосессии с участием более 100 стран и международных организаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо воскликнул "Слава Украине!" Некоторые из присутствующих лидеров ответили на слова канадского лидера словами "Героям слава". Этот момент попал в сеть в виде 13-секундного ролика, вызвавшего возмущение в России.

Посол России в Канаде Олег Степанов обвинил Трюдо в восклицании "бандеровских лозунгов", которые, по его словам, якобы носят "нацистский характер" и похожи на слова "Хайль Гитлер".

"Выкрикивая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо попирает память об истории и подвигах канадских сыновей и дочерей, воевавших в составе антигитлеровской коалиции за уничтожение нацизма и гитлеризма", — заявил российский посол.

По словам Степанова, канадский лидер выкрикивая лозунг "Слава Украине!" ведет Канаду к вседозволенности. Кроме российского посла, другие политики РФ также выразили свое недовольство повторяя нарративы российской пропаганды о якобы нацистском лозунге.

Украинский национальный лозунг "Слава Украине!" впервые упоминается в стихотворении Тараса Шевченко "К Основьяненко" в 1839 году. Впоследствии его использование распространилось в среде Кирилло-Мефодиевского общества.

Особой популярности лозунг "Слава Украине!" приобрело во время освободительной борьбы 1917-1921 годов. Его активно использовали военные формирования УНР, в частности, матросы в Севастополе, черные запорожцы и атаманы. В межвоенные годы лозунг распространился среди повстанцев. Ответ "Героям слава!" появился впервые в националистической организации "Легия украинских националистов", а затем начал использоваться другими повстанцами УПА.

Во времена независимости Украины лозунг "Слава Украине!" активно вернулось в обиход в моменты Оранжевой революции и Революции достоинства. С 2018 года лозунг стал военным приветствием в ВСУ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году лозунг "Слава Украине!" стал одним из основных символов борьбы Украины в войне за независимость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Саммите мира в Швейцарии выступила лидер непризнанной Украиной страны.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стран не согласились подписать совместное заявление по итогам Саммита мира.