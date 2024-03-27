Глава ГУР Буданов подверг критике работу Телеграмма. В чем угрозы для нацбезопасности

Кирилл Буданов назвал плюсы и минусы в работе Телеграмма. В частности, по его словам, Телеграмм является популярным мессенджером и его читают в том числе и жители временно оккупированных территорий. Именно благодаря нему до них можно доносить определенную информацию.

Кирилл Буданов

Впрочем, добавил Буданов, Телеграмм с точки зрения национальной безопасности точно представляет угрозу.

По его словам, не может такого быть, чтобы кто-то создал себе канал, распространял там информацию, которую хочет, а потом, когда появляются вопросы, прикрывался тем, что якобы в Украине ущемляют свободу слова и СМИ.

"Это уж слишком… Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется"

, – заявил Буданов.

Напомним, нардеп Николай Княжицкий зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает не блокировать российский мессенджер, а регулировать его работу в Украине. По мнению народного депутата, регулировать работу Телеграмма необходимо, потому что он не блокирует незаконный контент и именно поэтому может угрожать национальной безопасности. Кроме того, Княжицкий также указал и на то, что у Телеграмм есть российское происхождение.

При этом портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде уже поднимали вопрос о запрете работы Телеграмма в Украине. В частности, нардеп Юрчишин предложил урегулировать работу Telegram, а также облагать налогом деятельность Telegram-каналов. При этом он подчеркнул, что на самом деле всегда лучше регулировать, чем закрывать, ведь такой подход более демократичный. Однако такой подход критикуют другие народные депутаты. Они говорят, что от такой позиции пахнет "совком". По их словам, именно в бывшем Советском Союзе запрещали все то, что не нравится.





