ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: DeepState розкрив подробиці

Українські захисники зачистили і звільнили від російських окупантів село Сухецьке у Донецькій області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", — відзначають аналітики.

Як відомо, село Сухецьке на мапі DeepState позначене, як звільнене. Цей населений пункт знаходиться на північ від Родинського у Мирноградській міській громаді Покровського району.

Село Дорожнянка знаходиться у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Цей населений пункт окупований.

За його словами, російські війська суттєво нарощують тиск, активно підтягують резерви до Покровська та намагаються виявити вразливі ділянки в українській обороні.



