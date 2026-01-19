Фронт не стоїть на місці: в DeepState розкрили тривожні деталі про новий прорив росіян

Російські загарбницькі війська просунулися в районі трьох населених пунктів у Донецькій області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні українського моніторингового проєкту "DeepState".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, що ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби на Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

Також за добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

