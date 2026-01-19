logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Фронт не стоит на месте: в DeepState раскрыли тревожные детали о новом прорыве россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронт не стоит на месте: в DeepState раскрыли тревожные детали о новом прорыве россиян

DeepState фыксуэ, что враг продвинулся в Покровске и около двух населенных пунктов

19 января 2026, 12:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продвинулись в районе трех населённых пунктов в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта "DeepState".

Фронт не стоит на месте: в DeepState раскрыли тревожные детали о новом прорыве россиян

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и Покровска.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

Также в сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучер.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия ежедневно производит до 400 дальнобойных ударных беспилотников и стремительно наращивает собственные силы беспилотных систем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подчеркнув, что украинские Силы обороны четко осознают масштаб угрозы, с которой придется столкнуться уже в ближайшее время.

По его словам, беспилотная составляющая активно развивается не только в Украине. Россия фактически повторила украинскую модель и создала отдельные войска беспилотных систем. В настоящее время их численность составляет около 80 тысяч военнослужащих. Уже в 2026 году эти подразделения планируют расширить до 165,5 тысячи человек, а к 2030 году — почти до 210 тысяч.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне установили флаг еще над одним населенным пунктом Украины: детали от DeepState.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/23095
Теги:

Новости

Все новости