Фронт не стоит на месте: в DeepState раскрыли тревожные детали о новом прорыве россиян

Российские захватнические войска продвинулись в районе трех населённых пунктов в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта "DeepState".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и Покровска.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

Также в сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучер.

