Росіяни встановили прапор ще над одним населеним пунктом України: деталі від DeepState

Російські окупаційні війська захопили населений пункт у Запорізькій області. Йдеться про село Красногірське. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті моніторингового аналітичного проекту DeepState. Крім того, противник просунувся у місті Гуляйполі та ще двох населених пунктах.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся в Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", – йдеться у повідомленні.

При цьому офіційного підтвердження цієї інформації немає.

