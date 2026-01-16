logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни встановили прапор ще над одним населеним пунктом України: деталі від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни встановили прапор ще над одним населеним пунктом України: деталі від DeepState

Росіяни захопили населений пункт у Запорізькій області

16 січня 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська захопили населений пункт у Запорізькій області. Йдеться про село Красногірське. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті моніторингового аналітичного проекту DeepState. Крім того, противник просунувся у місті Гуляйполі та ще двох населених пунктах.

Росіяни встановили прапор ще над одним населеним пунктом України: деталі від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся в Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", – йдеться у повідомленні.

При цьому офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російська окупаційна армія продовжує поступово просуватися на Донеччині. На цей раз фіксується просування близько двох сіл у Лиманській та Бахмутській територіальних громадах. Про це повідомляє Український аналітичний моніторинговий проект DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська прориваються вперед кількома ділянками фронту. Противник зумів просунутися, зокрема, в Донецькій області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті моніторингового аналітичного проекту " DeepState ".                                                                                                                                              

Раніше "Коментарі" писали – 2025 став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту території Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, і навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23087
Теги:

Новини

Всі новини