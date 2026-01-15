Линия фронта снова смещается: в каких двух областях сильнее всего давит враг

Рубрики
Российские оккупационные войска прорываются вперед на нескольких участках фронта. Противник сумел продвинуться в том числе в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового аналитического проекта "DeepState".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, что захватчики добились успеха вблизи населенных пунктов Яблоновка и Зализнянское Донецкой области.
Также, по данным аналитиков, противник продвинулся на территории Запорожской области.
Стоит отметить, что официального подтверждения от Генштаба этой информации нет.
