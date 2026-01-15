Линия фронта снова смещается: в каких двух областях сильнее всего давит враг

Российские оккупационные войска прорываются вперед на нескольких участках фронта. Противник сумел продвинуться в том числе в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового аналитического проекта "DeepState".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что захватчики добились успеха вблизи населенных пунктов Яблоновка и Зализнянское Донецкой области.

Также, по данным аналитиков, противник продвинулся на территории Запорожской области.

"Враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения от Генштаба этой информации нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Донецкой области. В этот раз фиксируется продвижение около двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2025 год стал для Украины большим испытанием. Российский агрессор пытался захватить остальную территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, и даже собирался выйти в Одессу, чтобы отрезать выход к морю. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на границе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными", – отметил генерал.



