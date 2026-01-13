Россияне прорываются дальше: в DeepState раскрыли тревожные новости

Рубрики
Кравцев Сергей
Российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Донецкой области. В этот раз фиксируется продвижение около двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
На карте DeepState село Шандриголово Лиманской территориальной громады Донбасса значится как оккупированное.
Статус села Свято-Покровское Бахмутского общества неопределен. К северо-востоку от этого населенного пункта располагается оккупированный город Северск.
