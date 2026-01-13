Россияне прорываются дальше: в DeepState раскрыли тревожные новости

Российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Донецкой области. В этот раз фиксируется продвижение около двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Шандриголового и Свято-Покровского", – говорится в сообщении.

На карте DeepState село Шандриголово Лиманской территориальной громады Донбасса значится как оккупированное.

Статус села Свято-Покровское Бахмутского общества неопределен. К северо-востоку от этого населенного пункта располагается оккупированный город Северск.

"Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на границе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными", – отметил генерал.



