logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне прорываются дальше: в DeepState раскрыли тревожные новости
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне прорываются дальше: в DeepState раскрыли тревожные новости

Россияне продвинулись около двух сел в Донецкой области

13 января 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Донецкой области. В этот раз фиксируется продвижение около двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

Россияне прорываются дальше: в DeepState раскрыли тревожные новости

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Шандриголового и Свято-Покровского", – говорится в сообщении.

На карте DeepState село Шандриголово Лиманской территориальной громады Донбасса значится как оккупированное.

Статус села Свято-Покровское Бахмутского общества неопределен. К северо-востоку от этого населенного пункта располагается оккупированный город Северск.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись в районах двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый аналитический канал DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомаркове", – сообщают аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2025 год стал для Украины большим испытанием. Российский агрессор пытался захватить остальную территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, и даже собирался выйти в Одессу, чтобы отрезать выход к морю. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на границе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными", – отметил генерал.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости