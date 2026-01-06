РФ підібралася ще ближче до ключового міста на Донбасі: деталі від DeepState

Російські окупаційні війська просунулися в районах двох населених пунктів на Донеччині. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний канал "DeepState".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Федорівки та у Новомарковому", – повідомляють аналітики.

Обидва населені пункти знаходиться на схід від Словʼянсько-Краматорського агломерації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбники окупували три населені пункти у Бахмутському районі Донецької області та просунулися поблизу Андріївки та у Мирнограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло — керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив в інтерв'ю Українського Радіо, що є два шляхи, які намагаються реалізувати українські захисники: знищити наступальний потенціал ворога та доукомплектувати армію.

На його думку, перевагу противника в живій силі можна зменшити, знищуючи його. Лакійчук зазначив, що це і називається "збити його наступальний потенціал". Експерт зазначив, що мова йде не лише про бої на фронті, а й слід продовжувати наносити удари вглиб Росії, щоб знищувати склади боєприпасів, тилові бази противника, склади паливо-мастильних матеріалів, арсенали та важливі аеродроми. Лакійчук додав, що це хоч і вкрай важливо, але недостатньо.

Він пояснив, що Україні потрібно укомплектування армії. У нас бригади укомплектовані на 40-50%. А треба ж розуміти: підрозділ найбільш ефективний, коли він повністю укомплектований.



