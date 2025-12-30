РФ окупувала три села і не лише: деталі від DeepState

Російські загарбники окупували три населені пункти у Бахмутському районі Донецької області та просунулися поблизу Андріївки та у Мирнограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зафіксували, що ворог окупував село Пазено Соледарської міської громади Бахмутського району, а також села Переїзне та Кузьминівка Званівської сільської громади Бахмутського району Донецької області.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися поблизу села Андріївка Сумської області та у районі міста Мирноград Покровського району.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Покровському напрямку російські війська продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними штурмовими групами, що свідчить про наявність у окупантів значних запасів живої сили у далеких тилах. Про це в ефірі Еспресо розповів майор замкомандира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Назаренко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за даними аналітичного моніторингового проекту DeepState, Сили оборони України продовжують утримувати позиції здебільшого Гуляйполя Запорізької області. Водночас аналітики попереджають: подальша оборона міста стає дедалі складнішою через особливості місцевості та характер бойових дій.

Раніше "Коментарі" писали – російські загарбницькі війська роблять численні спроби закріпитися у селі Дронівка Сіверської міської громади Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні моніторингового проекту DeepState у Telegram.



