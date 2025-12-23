logo

Военный рассказал, за счет чего россияне идут вперед на Покровском направлении
НОВОСТИ

Военный рассказал, за счет чего россияне идут вперед на Покровском направлении

Россияне накопили огромное количество живой силы на Покровском направлении

23 декабря 2025, 11:32
Автор:
Кравцев Сергей

На Покровском направлении российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными штурмовыми группами, что свидетельствует о наличии у оккупантов значительных запасов живой силы в дальних тылах. Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор, замкомандира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

Военный рассказал, за счет чего россияне идут вперед на Покровском направлении

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам Назаренко, российские подразделения действуют хаотично, отправляя на атаки группы по два-три-четыре солдата, которые часто следуют по "натоптанным тропам" вдоль посадок, населенных пунктов и лесов.

"В одном месте может быть одно боевое столкновение, а иногда в течение дня происходят несколько таких атак: одну группу уничтожают, затем приходит следующая, потом третья", — пояснил майор.

Он отметил, что в составе этих штурмовых групп разная квалификация и уровень подготовки: часть солдат мобилизованы быстро и без должного обучения, часть – наемники или ранее подготовленные бойцы. Такая тактика указывает на то, что Россия располагает огромными резервами живой силы, которые могут оперативно перебрасывать и концентрировать для штурмовых действий.

Назаренко подчеркнул, что постоянные атаки мелкими группами позволяют противнику вести изматывающую тактику, создавая угрозу украинским позициям и одновременно тестируя их оборону. Эксперт считает, что наличие таких резервов делает действия оккупантов предсказуемыми в тактическом плане, но при этом опасными из-за их численного потенциала.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска пытаются транспортировать личный состав через реку Северский Донец, ситуация в Серебрянке – сверхсложная. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в соцсети.




Теги:

