Военный рассказал, за счет чего россияне идут вперед на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными штурмовыми группами, что свидетельствует о наличии у оккупантов значительных запасов живой силы в дальних тылах. Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор, замкомандира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам Назаренко, российские подразделения действуют хаотично, отправляя на атаки группы по два-три-четыре солдата, которые часто следуют по "натоптанным тропам" вдоль посадок, населенных пунктов и лесов.

"В одном месте может быть одно боевое столкновение, а иногда в течение дня происходят несколько таких атак: одну группу уничтожают, затем приходит следующая, потом третья", — пояснил майор.

Он отметил, что в составе этих штурмовых групп разная квалификация и уровень подготовки: часть солдат мобилизованы быстро и без должного обучения, часть – наемники или ранее подготовленные бойцы. Такая тактика указывает на то, что Россия располагает огромными резервами живой силы, которые могут оперативно перебрасывать и концентрировать для штурмовых действий.

Назаренко подчеркнул, что постоянные атаки мелкими группами позволяют противнику вести изматывающую тактику, создавая угрозу украинским позициям и одновременно тестируя их оборону. Эксперт считает, что наличие таких резервов делает действия оккупантов предсказуемыми в тактическом плане, но при этом опасными из-за их численного потенциала.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска пытаются транспортировать личный состав через реку Северский Донец, ситуация в Серебрянке – сверхсложная. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в соцсети.



