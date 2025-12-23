Військовий розповів, за рахунок чого росіяни йдуть уперед на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними штурмовими групами, що свідчить про наявність у окупантів значних запасів живої сили у далеких тилах. Про це в ефірі Еспресо розповів майор замкомандира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Назаренко.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами Назаренка, російські підрозділи діють хаотично, відправляючи на атаки групи по два-три-чотири солдати, які часто прямують "натоптаними стежками" вздовж посадок, населених пунктів і лісів.

"В одному місці може бути одне бойове зіткнення, а іноді протягом дня відбувається кілька таких атак: одну групу знищують, потім приходить наступна, потім третя", — пояснив майор.

Він зазначив, що у складі цих штурмових груп різна кваліфікація та рівень підготовки: частина солдатів мобілізована швидко та без належного навчання, частина – найманці або раніше підготовлені бійці. Така тактика вказує на те, що Росія має величезні резерви живої сили, які можуть оперативно перекидати і концентрувати для штурмових дій.

Назаренко підкреслив, що постійні атаки дрібними групами дозволяють противнику вести тактику, що вимотує, створюючи загрозу українським позиціям і одночасно тестуючи їх оборону. Експерт вважає, що наявність таких резервів робить дії окупантів передбачуваними в тактичному плані, але при цьому небезпечними через їхній чисельний потенціал.

