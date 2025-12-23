logo_ukra

Військовий розповів, за рахунок чого росіяни йдуть уперед на Покровському напрямку
Військовий розповів, за рахунок чого росіяни йдуть уперед на Покровському напрямку

Росіяни нагромадили величезну кількість живої сили на Покровському напрямку

23 грудня 2025, 11:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Покровському напрямку російські війська продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними штурмовими групами, що свідчить про наявність у окупантів значних запасів живої сили у далеких тилах. Про це в ефірі Еспресо розповів майор замкомандира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Назаренко.

Військовий розповів, за рахунок чого росіяни йдуть уперед на Покровському напрямку

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами Назаренка, російські підрозділи діють хаотично, відправляючи на атаки групи по два-три-чотири солдати, які часто прямують "натоптаними стежками" вздовж посадок, населених пунктів і лісів.

"В одному місці може бути одне бойове зіткнення, а іноді протягом дня відбувається кілька таких атак: одну групу знищують, потім приходить наступна, потім третя", — пояснив майор.

Він зазначив, що у складі цих штурмових груп різна кваліфікація та рівень підготовки: частина солдатів мобілізована швидко та без належного навчання, частина – найманці або раніше підготовлені бійці. Така тактика вказує на те, що Росія має величезні резерви живої сили, які можуть оперативно перекидати і концентрувати для штурмових дій.

Назаренко підкреслив, що постійні атаки дрібними групами дозволяють противнику вести тактику, що вимотує, створюючи загрозу українським позиціям і одночасно тестуючи їх оборону. Експерт вважає, що наявність таких резервів робить дії окупантів передбачуваними в тактичному плані, але при цьому небезпечними через їхній чисельний потенціал.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська намагаються транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець, ситуація у Серебрянці – надскладна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у соцмережі.




