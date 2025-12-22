logo

Война с Россией На каком направлении ситуация на фронте сверхсложная: в ДШВ сделали заявление
На каком направлении ситуация на фронте сверхсложная: в ДШВ сделали заявление

7 корпус ДШВ сигнализирует, что россияне пытаются переправиться через Северский Донец

22 декабря 2025, 12:47
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска пытаются транспортировать личный состав через реку Северский Донец, ситуация в Серебрянке – сверхсложная. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в соцсети.

На каком направлении ситуация на фронте сверхсложная: в ДШВ сделали заявление

Наступление России. Фото: DeepState

"Ситуация в Серебрянке, что на северо-востоке от Северска — сверхсложная. Подразделения 81-й бригады удерживают позиции, нанося противнику потери в живой силе и технике. Также россияне продолжают попытки транспортировать личный состав через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. оаэмбр уничтожили 2 лодки вместе с живой силой", – говорится в сообщении.

В бригаде сообщают, что ключевая цель врага – полный контроль над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка, ведь эти два села будут служить плацдармами для накопления живой силы и техники.

В случае их захвата россияне намерены продолжить продвижение и занять высоты вблизи населенных пунктов Закотное и Платоновка.

Стоит отметить, что на видео, опубликованном в 81-й бригаде, боевая работа бойцов в районе Серебрянки и отрезка Дроновка-Закотное, в том числе кадры уничтожения противника при попытке десантироваться на боевой бронированной машине.

По данным карты DeepState, Серебрянка находится под контролем врага, Северск тоже частично захвачен оккупантами, а подавляющая часть города в серой зоне.

Читайте на портале "Комментарии" — на Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают удерживать позиции в районе Серебрянки, несмотря на сложную обстановку и усложненное логистическое обеспечение. Об этом говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.




Источник: https://t.me/corps7DSHV/931
