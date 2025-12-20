Десантники розповіли, де росіяни активізувалися: намагаються прорвати оборону ЗСУ

На Сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ продовжують утримувати позиції в районі Серебрянки, незважаючи на складну обстановку та ускладнене логістичне забезпечення. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

За даними військових, противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, розміщення позицій операторів ударних дронів та підготовки штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки. Останніми днями російські війська посилили тиск саме на Дроновку, проте десантники знищують противника під час спроб інфільтрації до населеного пункту.

Ворог переважно діє малими групами, застосовуючи маскувальні засоби типу "Кікімора" та антитепловізійні плащі. Штурмові та диверсійні дії здійснюються цілодобово, проте щоразу наштовхуються на організований та жорсткий опір українських десантників.

Лише упродовж листопада захисники з 81-ї бригади ліквідували 140 окупантів, ще 105 російських військових було поранено, а троє взято в полон. Також знищено та пошкоджено 34 одиниці ворожої техніки, серед яких танки, бойові машини піхоти, баггі "Улан" та реактивні системи залпового вогню.

Крім того, противник активізувався вздовж річки Сіверський Донець, намагаючись на окремих ділянках форсувати. Основна мета – інфільтрація у Закитному та закріплення на панівних висотах, контроль над якими має критичне значення для оборони українських позицій.

