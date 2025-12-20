Филигранная операция Сил обороны: корабль РФ в огне и не только

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.

Дроны ударили по кораблю РФ в Каспийском море. Фото: из открытых источников

В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", который осуществлял патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.

Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет РФ и используется для финансирования войны против Украины. Масштаб нанесенного ущерба и дальнейшая способность объекта к работе уточняются.

Также, по данным Генштаба, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 на временно оккупированной территории Крыма. Она использовалась для регулирования движения воздушных судов и повышения возможностей врага.

В ССО отметили, что украинские силы и в дальнейшем применяют асимметричные действия, направленные на ослабление военного и экономического потенциала государства-агрессора.

