Філігранна операція Сил оборони: корабель РФ у вогні і не тільки

У ніч проти 19 грудня Сили оборони України завдали ударів по ряду військово-економічних об'єктів Росії в Каспійському морі. Як передає портал "Коментарі", про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ та Силах спеціальних операцій.

Дрони вдарили по кораблю РФ у Каспійському морі. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, українські дрони уразили військовий корабель РФ проекту 22460 "Мисливець", який здійснював патрулювання поблизу нафтогазової інфраструктури. Декілька безпілотників потрапили до судна, ступінь пошкоджень поки що уточнюється.

Крім того, під удар потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі імені Філановського, яка належить компанії "Лукойл". Платформа забезпечує видобуток нафти та газу, експорт яких наповнює бюджет РФ та використовується для фінансування війни проти України. Масштаб завданих збитків та подальша здатність об'єкта до роботи уточнюються.

Також, за даними Генштабу, нещодавно було вражено радіолокаційну систему РСП-6М2 на тимчасово окупованій території Криму. Вона використовувалася для регулювання руху повітряних суден та підвищення можливостей ворога.

У ССО зазначили, що українські сили й надалі застосовують асиметричні дії, спрямовані на ослаблення військового та економічного потенціалу держави-агресора.

Читайте також на порталі "Коментарі" — підрозділ Сил спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом "Чорна Іскра" здійснили операцію, під час якої було вражено два російські судна, які перевозили озброєння та військову техніку. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба ССО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 6 грудня НПЗ у місті Рязань зазнав чергової атаки безпілотниками, у місті лунали вибухи, виникли пожежі.



