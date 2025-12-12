Удар в сердце Каспия: ССО и подполье уничтожили два секретных судна РФ

Подразделение Сил специальных операций Украины совместно с повстанческим движением "Чёрная Искра" совершили операцию, в ходе которой были поражены два российских судна, перевозивших вооружение и военную технику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба ССО.

ССО поразили два судна РФ с оружием в Каспийском море. Фото: из открытых источников

По данным спецназовцев, участники повстанческого движения передали украинской стороне детальную развединформацию о маршруте, характере груза и перемещении целей. Полученные данные позволили установить местонахождение судов и подготовить точечный удар.

Операция состоялась в акватории Каспийского моря, у побережья Республики Калмыкия. Поражение получили суда "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые Россия активно привлекала к опрокидыванию военных грузов. Оба судна находятся под санкциями США из-за участия в логистике между Ираном и РФ, в том числе в транспортировке вооружения.

В ССО не раскрывают технические детали и временные рамки проведения операции, отмечая лишь, что она стала возможной благодаря слаженному взаимодействию с повстанческим подпольем и точно собранной информации. По словам военных, такие удары существенно усложняют российские логистические маршруты и снижают возможности РФ по дальнейшему опрокидыванию техники.

