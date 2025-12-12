logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удар у серці Каспію: ССО та підпілля знищили два секретні судна РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар у серці Каспію: ССО та підпілля знищили два секретні судна РФ

ССО ліквідували російські судна з військовим вантажем

12 грудня 2025, 13:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Підрозділ Сил спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом "Чёрная Искра" здійснили операцію, у ході якої були уражені два російські судна, що перевозили озброєння та військову техніку. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба ССО.

Удар у серці Каспію: ССО та підпілля знищили два секретні судна РФ

ССО уразили два судна РФ зі зброєю у Каспійському морі. Фото: з відкритих джерел

За даними спецпризначенців, учасники повстанського руху передали українській стороні детальну розвідінформацію щодо маршруту, характеру вантажу та переміщення цілей. Отримані дані дозволили встановити місцезнаходження суден та підготувати точковий удар.

Операція відбулася в акваторії Каспійського моря, неподалік узбережжя Республіки Калмикія. Ураження зазнали судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа", які Росія активно залучала до перекидання військових вантажів. Обидва судна перебувають під санкціями США через участь у логістиці між Іраном та РФ, зокрема в транспортуванні озброєння.

У ССО не розкривають технічні деталі та часові рамки проведення операції, наголошуючи лише, що вона стала можливою завдяки злагодженій взаємодії з повстанським підпіллям та точно зібраній інформації. За словами військових, такі удари суттєво ускладнюють російські логістичні маршрути та знижують можливості РФ щодо подальшого перекидання техніки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 6 грудня НПЗ у місті Рязань зазнав чергової атаки безпілотниками, у місті лунали вибухи, виникли пожежі. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео, на яких зафіксовано яскраву заграву у небі над промисловою зоною міста та стовп диму. За даними OSINT-аналітиків та моніторингових каналів, уражено підприємство "Славнафта-ЯНОС" ("Ярославнафтооргсинтез").




