Десантники рассказали, где россияне активизировались: пытаются прорвать оборону ВСУ

На Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают удерживать позиции в районе Серебрянки, несмотря на сложную обстановку и осложненное логистическое обеспечение. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным военных, противник использует Серебрянский лес как плацдарм для накопления живой силы, размещения позиций операторов ударных дронов и подготовки штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки. В последние дни российские войска усилили давление именно на Дроновку, однако десантники уничтожают противника при попытках инфильтрации в населенный пункт.

Враг преимущественно действует малыми группами, применяя маскировочные средства типа "Кикимора" и антитепловизионные плащи. Штурмовые и диверсионные действия осуществляются круглосуточно, однако каждый раз наталкиваются на организованное и жесткое сопротивление украинских десантников.

Только в течение ноября защитники из 81-й бригады ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 российских военных были ранены, а трое взяты в плен. Также уничтожено и повреждено 34 единицы вражеской техники, среди которых танки, боевые машины пехоты, багги "Улан" и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, противник активизировался вдоль реки Северский Донец, пытаясь на отдельных участках осуществить форсирование. Основная цель — инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет критическое значение для обороны украинских позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — филигранная операция Сил обороны: корабль РФ в огне и не только.



