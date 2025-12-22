На якому напрямку ситуація на фронті надскладна: в ДШВ зробили заяву

Російські окупаційні війська намагаються транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець, ситуація у Серебрянці – надскладна. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ в соцмережі.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ситуація у Серебрянці, що на північному сході від Сіверська – надскладна. Підрозділи 81-ї бригади утримують позиції, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Також росіяни продовжують спроби транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Лише за 2 останні доби підрозділи БпС 81 оаембр знищили 2 човни разом з живою силою", – йдеться у повідомленні.

У бригаді повідомляють, що ключова мета ворога – повний контроль над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка, адже ці два села слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили та техніки.

У разі їхнього захоплення росіяни мають намір продовжити подальше просування та зайняти висоти поблизу населених пунктів Закітне та Платонівка.

Варто зазначити, на відео, яке опублікували в 81-й бригаді, бойова робота бійців у районі Серебрянки та відтинку Дронівка–Закітне, зокрема кадри знищення противника під час спроби десантуватися на бойовій броньованій машині.

Наразі, за даними мапи DeepState, Серебрянка перебуває під контролем ворога, Сіверськ теж частково захоплений окупантами, а переважна частина міста у сірій зоні.

