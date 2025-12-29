Ситуация становится критической: в DeepState назвали город, где враг усиливает давление

По данным аналитического мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя Запорожской области. В то же время аналитики предупреждают: дальнейшая оборона города становится все более сложной из-за особенностей местности и характера боевых действий.

Наступление России. Фото: DeepState

Как отмечается в отчете, Гуляйполе фактически находится в серой зоне. В городе одновременно присутствуют как украинские военные, так и подразделения противника. Ситуация носит очаговый характер: в одном подвале могут находиться бойцы Сил обороны Украины, а в соседнем — вражеские военные. Открыто действуют в основном штурмовые группы, численность которых у противника значительно выше. Это, по данным DeepState, позволяет врагу даже демонстративно снимать видео в центре города с собственной символикой.

Отдельное внимание аналитики уделяют рельефу местности. Гуляйполе расположено в низине, что существенно осложняет логистику и ротацию украинских подразделений, а также подвод подкреплений в город. Для противника условия также остаются неблагоприятными, однако наличие значительно большего личного состава снижает для него значение этих факторов.

В DeepState подчеркивают, что, несмотря на ожесточенные бои за сам город и прилегающие территории, крайне важно заранее выстраивать оборонительные рубежи за Гуляйполем. Аналитики предупреждают, что недооценка этого вопроса может привести к повторению сценариев, подобных ситуации вокруг Авдеевки, когда отсутствие должным образом подготовленной линии обороны позволило противнику развить дальнейшее наступление.

