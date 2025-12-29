logo_ukra

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ситуація стає критичною: у DeepState назвали місто, де ворог посилює тиск
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація стає критичною: у DeepState назвали місто, де ворог посилює тиск

Аналітики DeepState повідомили, що Гуляйполе фактично знаходиться у сірій зоні

29 грудня 2025, 15:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За даними аналітичного моніторингового проекту DeepState, Сили оборони України продовжують утримувати позиції здебільшого Гуляйполя Запорізької області. Водночас аналітики попереджають: подальша оборона міста стає дедалі складнішою через особливості місцевості та характер бойових дій.

Ситуація стає критичною: у DeepState назвали місто, де ворог посилює тиск

Наступ Росії. Фото: DeepState

Як зазначається у звіті, Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні. У місті одночасно присутні як українські військові, так і підрозділи супротивника. Ситуація має вогнищевий характер: в одному підвалі можуть перебувати бійці Сил оборони України, а в сусідньому — ворожі військові. Відкрито діють здебільшого штурмові групи, чисельність яких у противника значно вища. Це, за даними DeepState, дозволяє ворогові навіть демонстративно знімати відео у центрі міста із власною символікою.

Окрему увагу аналітики приділяють рельєфу місцевості. Гуляйполе розташоване у низині, що суттєво ускладнює логістику та ротацію українських підрозділів, а також підведення підкріплень до міста. Для противника умови також залишаються несприятливими, проте наявність значно більшого особового складу знижує йому значення цих чинників.

У DeepState підкреслюють, що, незважаючи на запеклі бої за саме місто та прилеглі території, дуже важливо заздалегідь вибудовувати оборонні рубежі за Гуляйполем. Аналітики попереджають, що недооцінка цього питання може призвести до повторення сценаріїв, подібних до ситуації навколо Авдіївки, коли відсутність належним чином підготовленої лінії оборони дозволила противнику розвинути подальший наступ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прут із усіх сил: у DeepState розповіли, де росіяни намагаються закріпитися.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23009
Теги:

Новини

Всі новини