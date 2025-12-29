Ситуація стає критичною: у DeepState назвали місто, де ворог посилює тиск

За даними аналітичного моніторингового проекту DeepState, Сили оборони України продовжують утримувати позиції здебільшого Гуляйполя Запорізької області. Водночас аналітики попереджають: подальша оборона міста стає дедалі складнішою через особливості місцевості та характер бойових дій.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Як зазначається у звіті, Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні. У місті одночасно присутні як українські військові, так і підрозділи супротивника. Ситуація має вогнищевий характер: в одному підвалі можуть перебувати бійці Сил оборони України, а в сусідньому — ворожі військові. Відкрито діють здебільшого штурмові групи, чисельність яких у противника значно вища. Це, за даними DeepState, дозволяє ворогові навіть демонстративно знімати відео у центрі міста із власною символікою.

Окрему увагу аналітики приділяють рельєфу місцевості. Гуляйполе розташоване у низині, що суттєво ускладнює логістику та ротацію українських підрозділів, а також підведення підкріплень до міста. Для противника умови також залишаються несприятливими, проте наявність значно більшого особового складу знижує йому значення цих чинників.

У DeepState підкреслюють, що, незважаючи на запеклі бої за саме місто та прилеглі території, дуже важливо заздалегідь вибудовувати оборонні рубежі за Гуляйполем. Аналітики попереджають, що недооцінка цього питання може призвести до повторення сценаріїв, подібних до ситуації навколо Авдіївки, коли відсутність належним чином підготовленої лінії оборони дозволила противнику розвинути подальший наступ.

