Прут из всех сил: в DeepState рассказали, где россияне пытаются закрепиться

Российские захватнические войска предпринимают многочисленные попытки закрепиться в селе Дроновка Северской городской общины Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, украинские операторы дронов продемонстрировали видео поражения российских окупантов в Дроновке.

"В населенном пункте давно фиксируется враг с многочисленными попытками закрепиться. Силы Обороны ведут постоянные поисковые работы в деревне и пытаются уничтожать врага, но количественное преимущество противника сказывается", — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в трех областях Украины. Об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, враг имел успехи у Кондратовки, которую ранее деоккупировали ВСУ. Речь идет о населенном пункте Хотинского общества Сумской области. Также оккупационные войска РФ продвинулись в Волчанске Харьковской области. Имел определенные успехи противник и в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские военные блоггеры, связанные с Кремлем, вынуждены признавать успехи украинских сил на Купянском направлении и открыто критикуют российское военное командование за искажение реальной ситуации на фронте. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления так называемых российских "военкоров", фактически опровергающих официальные сообщения Минобороны РФ. В частности, один из них 24 декабря сообщил, что российские войска потеряли значительную часть плацдарма на западном берегу реки Оскол. По его словам, украинские подразделения возобновили контроль над позициями к северу и северо-западу от Купянска — в районах Кондрашовки, Радьковки и в окрестностях Мирового.



