У Росії визнали успіхи ЗСУ на одному з ключових напрямків: деталі

Російські воєнні блогери, пов’язані з Кремлем, змушені визнавати успіхи українських сил на Куп’янському напрямку та відкрито критикують російське військове командування за викривлення реальної ситуації на фронті. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на заяви так званих російських "воєнкорів", які фактично спростовують офіційні повідомлення Міноборони РФ. Зокрема, один із них 24 грудня повідомив, що російські війська втратили значну частину плацдарму на західному березі річки Оскіл. За його словами, українські підрозділи відновили контроль над позиціями на північ і північний захід від Куп’янська – в районах Кіндрашівки, Радьківки та на околицях Мирового.

Мілблогер визнав, що ці населені пункти були єдиними, які реально перебували під контролем РФ до початку українських контратак, попри заяви російських військових про нібито контроль над 11 населеними пунктами. Опублікована ним оновлена карта засвідчила, що ЗСУ зберегли або повернули позиції в низці районів на північ, схід і південь від Куп’янська, зокрема поблизу Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Курилівки та Колісниківки.

Автор допису різко розкритикував російське командування за перебільшення "успіхів" і передчасне перекидання резервів на інші ділянки фронту, що, за його оцінкою, зробило Куп’янськ уразливим для дій українських сил. Він також зауважив, що подібна тактика дезінформації застосовувалася і на Сіверському напрямку у 2024 році.

Інші російські "воєнкори", посилаючись на джерела в підрозділах ЗС РФ, заявили про втрату контролю над Куп’янськом та проблеми з логістикою окремих російських бригад. За оцінками ISW, з 11 грудня українські війська звільнили або утримують позиції на площі понад 182 квадратні кілометри на Куп’янському напрямку.

