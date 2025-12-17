Чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення

Рубрики
Російське військове керівництво боїться поплатитись за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел
За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасимова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Білоусова продовжують брехати за самого Путіна.
