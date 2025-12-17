logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення
НОВИНИ

Чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення

У РНБО зазначили, що всі путінські чиновники продовжують брехати, стверджуючи, що контролюють Куп'янськ

17 грудня 2025, 15:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське військове керівництво боїться поплатитись за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Білоусов продовжує брехати, що Росія контролює Куп'янськ. Насправді, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", — заявив Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасимова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Білоусова продовжують брехати за самого Путіна.

"Пов'язувати такі дії можна не лише зі страхом поплатитися за поразки посадами, а скоріше з бажанням еліт та оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони й розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація на Куп'янському напрямі залишається дуже складною для російських окупаційних військ, і це визнають навіть близькі до Кремля військові блогери. У той же час, офіційна Москва продовжує заявляти про нібито просування своїх підрозділів, намагаючись створити враження критичного послаблення української оборони. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло, що стало великою несподіванкою для росіян у Куп'янську: чому Путін у розпачі. Експерт детально проаналізував ситуацію.



Новини

