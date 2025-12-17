Чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення

Російське військове керівництво боїться поплатитись за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Білоусов продовжує брехати, що Росія контролює Куп'янськ. Насправді, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", — заявив Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасимова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Білоусова продовжують брехати за самого Путіна.

"Пов'язувати такі дії можна не лише зі страхом поплатитися за поразки посадами, а скоріше з бажанням еліт та оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони й розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі", — додав він.

