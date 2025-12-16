В Купянске для Путина все очень плохо: в США раскрыли детали

Ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной для российских оккупационных войск, и это признают даже близкие к Кремлю военные блоггеры. В то же время, официальная Москва продолжает заявлять о якобы продвижении своих подразделений, пытаясь создать впечатление критического ослабления украинской обороны. Об этом идет речь в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что вооруженные силы Украины не только удерживают позиции, но и проводят активные контратаки. Представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 15 декабря сообщил, что в Купянске продолжаются операции по зачистке, а в городе остается российская группировка численностью примерно 100-200 военных.

По его словам, логистика противника существенно усложнена: снабжение осуществляется преимущественно беспилотниками с ограниченной грузоподъемностью, которые не могут действовать над отдельными районами и часто демаскируют позиции оккупантов.

Офицер одной из украинских бригад добавил, что ВСУ уволили несколько населенных пунктов и близлежащие лесные массивы. Российские войска, по его словам, пытались усилить свои позиции в Купянске через газопровод, однако этот маршрут заблокирован и находится под контролем украинских сил. Геолокационные материалы от 14-15 декабря также свидетельствуют, что россияне, вероятно, не удерживают позиции в Петропавловке, несмотря на заявления РФ о продвижении.

В ISW подчеркивают, что даже так называемые российские военкоры признают ухудшение ситуации. Они сообщают о потере преимущества в живой силе, продвижении ВСУ в пределах Купянска и Мирового, а также об уходе российских операторов БпЛА на восточный берег реки Оскол.

