У Куп'янську для Путіна все дуже погано: в США розкрили деталі
У Куп’янську для Путіна все дуже погано: в США розкрили деталі

Аналітики ISW звернули увагу, що навіть так звані російські воєнкори визнають стрімке погіршення ситуації для окупантів

16 грудня 2025, 13:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається вкрай складною для російських окупаційних військ, і це визнають навіть наближені до Кремля воєнні блогери. Водночас офіційна Москва продовжує заявляти про нібито просування своїх підрозділів, намагаючись створити враження критичного ослаблення української оборони. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Куп’янську для Путіна все дуже погано: в США розкрили деталі

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Збройні сили України не лише утримують позиції, а й проводять активні контратаки. Речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов 15 грудня повідомив, що в Куп’янську тривають операції з зачистки, а в місті залишається російське угруповання чисельністю приблизно 100-200 військових. 

За його словами, логістика противника суттєво ускладнена: постачання здійснюється переважно безпілотниками з обмеженою вантажопідйомністю, які не можуть діяти над окремими районами й часто демаскують позиції окупантів.

Офіцер однієї з українських бригад додав, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів і прилеглі лісові масиви. Російські війська, за його словами, намагалися підсилити свої позиції у Куп’янську через газопровід, однак цей маршрут заблокований і перебуває під контролем українських сил. Геолокаційні матеріали від 14-15 грудня також свідчать, що росіяни, ймовірно, не утримують позицій у Петропавлівці, попри заяви РФ про просування.

В ISW підкреслюють, що навіть так звані російські воєнкори визнають погіршення ситуації. Вони повідомляють про втрату переваги в живій силі, просування ЗСУ в межах Куп’янська та Мирового, а також про відхід російських операторів БпЛА на східний берег річки Оскіл.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники дуже обережно звільняють Куп'янськ на Харківщині, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікації Угрупування Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-15-2025/
