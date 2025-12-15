У ЗСУ розповіли, що тепер чекає на росіян, заблокованих у Куп'янську

Українські захисники дуже обережно звільняють Куп'янськ на Харківщині, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікації Угрупування Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня знаходилося 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 осіб активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації", — зазначив Трегубов.

За його словами, зазвичай, десь одна рація на троє людей, може, на чотири. Відповідно до цього вважається, що росіян у місті десь від 100 до 200. За оцінками, швидше за все, ближче до 200.

"Ситуація розвивається, тому що росіяни зараз знаходяться фактично заблоковані в місті, і відбувається їх поступове видавлювання. Було б просто завдавати ударів виключно за тими позиціями, де засіли росіяни, але це могло б спричинити громадянські жертви та зайві руйнування, чого не хочеться допускати", — додав начальник управління комунікації Груп.

Також, з іншого боку, не хочеться допустити втрати з української сторони у міських штурмах. Наразі дії з ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно.

Трегубов також додав, що довкола Вовчанська ворог намагається атакувати. Українську оборону зараз збудовано річкою Вовчою.

Водночас на Лиманському напрямі фіксується активний наступ росіян, зокрема у напрямі Лимана. На Великобурлуцькому напрямку ситуація щодо стабільна, поблизу Борової війська РФ також намагаються просунутися, але без успіхів.

