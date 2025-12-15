В ВСУ рассказали, что теперь ждет россиян, заблокированных в Купянске

Рубрики
Украинские защитники весьма осторожно освобождают Купянск Харьковской области, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
По его словам, обычно, где-то одна рация на три человека, может, на четыре. В соответствии с этим считается, что россиян в городе где-то от 100 до 200. По оценкам, скорее всего ближе к 200.
Также, с другой стороны, не хочется допустить потерь с украинской стороны в городских штурмах. Сейчас действия по ликвидации склада россиян в городе идут осторожно.
Трегубов также добавил, что вокруг Волчанска враг пытается атаковать. Украинская оборона сейчас выстроена по реке Волчьей.
В то же время на Лиманском направлении фиксируется активное наступление россиян, в частности в направлении Лимана. На Великобурлукском направлении ситуация относительно стабильная, вблизи Боровой войска РФ также пытаются продвинуться, но без успехов.
