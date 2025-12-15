Что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске: почему Путин в отчаянии

Феерическая операция ВСУ в Купянске стала настоящим шоком для Кремля, который якобы подал захват города, как безоговорочное доказательство того, что русская рама стремительно продавливает фронт и достигает своих целей. Что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске и что показала операция ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Мы сломали планы врага

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире 24 канала, что, несмотря на заявления путинского режима о якобы захваченном Купянске, город остается под контролем украинских сил. Лучшим подтверждением тому стал приезд в Купянск Владимир Зеленский.

Эксперт также отметил, как Купянская операция может повлиять на позицию США по войне в Украине.

Кузан акцентировал, что увольнение Купянска – это пример комплексной операции. Город расположен на левом берегу реки Оскил, и для того, чтобы его деблокировать, нужно перерезать пути снабжения русской группировки – в нескольких селах на правом берегу Оскола.

" Благодаря тому, что операция была грамотно построена и слажена, несмотря на то, что украинские силы на этом отрезке фронта были значительно меньше, чем российские, удалось быстро и успешно ее провести. Это то, чего не ждали россияне, и то, чего они не смогли достичь, даже обеспечивая контроль над этими территориями", – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он отметил, что в оперативном смысле произошел срыв планов врага по продвижению на север, в направлении севера Донецкой области. Соединение Купянского направления, которое должно было продвигаться с севера на юг, и Лиманно-Северского, который двигался бы с востока на запад, мало, как заметил он, обеспечить россиянам контроль над севером Донбасса.

Эксперт подчеркнул, это означало бы, что враг мог бы давить с севера на агломерацию Святогорска, Славянска и Краматорска. Но Купянская операция сорвала эти планы противника.

"Более того, она сшила в дураке Владимира Путина, который говорил о том, что Купянск якобы находится под контролем России", — отметил Сергей Кузан.

Дронами, артиллерией мы перебили россиянам логистику

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что приезд Владимира Зеленского в Купянск только подтвердил несуразность заявлений первых лиц Кремля.

"Дронами, артиллерией мы перебили россиянам логистику с левого на правый берег. Россияне оказались в оперативном окружении, прижатые к реке. Сейчас продолжается работа по уничтожению остающихся там российских войск", — акцентировал эксперт.

По его словам, всего около Купянска заблокировано около 200 оккупантов. В ближайшее время их уничтожат или пленят. Итак, операция украинских сил в этом направлении оказалась успешной. Сразу было понятно, что расположение россиян здесь наиболее невыгодно. оккупанты фактически сами зашли в окружение.

