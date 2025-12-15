Что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске: почему Путин в отчаянии

Рубрики
Феерическая операция ВСУ в Купянске стала настоящим шоком для Кремля, который якобы подал захват города, как безоговорочное доказательство того, что русская рама стремительно продавливает фронт и достигает своих целей. Что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске и что показала операция ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире 24 канала, что, несмотря на заявления путинского режима о якобы захваченном Купянске, город остается под контролем украинских сил. Лучшим подтверждением тому стал приезд в Купянск Владимир Зеленский.
Эксперт также отметил, как Купянская операция может повлиять на позицию США по войне в Украине.
Кузан акцентировал, что увольнение Купянска – это пример комплексной операции. Город расположен на левом берегу реки Оскил, и для того, чтобы его деблокировать, нужно перерезать пути снабжения русской группировки – в нескольких селах на правом берегу Оскола.
Он отметил, что в оперативном смысле произошел срыв планов врага по продвижению на север, в направлении севера Донецкой области. Соединение Купянского направления, которое должно было продвигаться с севера на юг, и Лиманно-Северского, который двигался бы с востока на запад, мало, как заметил он, обеспечить россиянам контроль над севером Донбасса.
Эксперт подчеркнул, это означало бы, что враг мог бы давить с севера на агломерацию Святогорска, Славянска и Краматорска. Но Купянская операция сорвала эти планы противника.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что приезд Владимира Зеленского в Купянск только подтвердил несуразность заявлений первых лиц Кремля.
По его словам, всего около Купянска заблокировано около 200 оккупантов. В ближайшее время их уничтожат или пленят. Итак, операция украинских сил в этом направлении оказалась успешной. Сразу было понятно, что расположение россиян здесь наиболее невыгодно. оккупанты фактически сами зашли в окружение.
