Що стало великою несподіванкою для росіян у Куп'янську: чому Путін у розпачі

Феєрична операція ЗСУ у Куп’янську стала справжнім шоком для Кремля, який подав нібито захоплення міста, як беззаперечний доказ того, що російська рамі стрімко продавлює фронт і досягає своїх цілей. Що стало великою несподіванкою для росіян у Куп'янську і що показала операція ЗСУ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Ми зламали плани ворога

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив в ефірі 24 каналу, що попри заяви путінського режиму про нібито захоплений Куп'янськ, місто залишається під контролем українських сил. Найкращим підтвердженням цього став приїзд до Куп'янська Володимира Зеленського.

Експерт також зазначив, як Куп'янська операція може вплинути на позицію США щодо війни в Україні.

Кузан акцентував, що звільнення Куп'янська – це приклад комплексної операції. Місто розташоване на лівому березі річки Оскіл, і для того, щоб його деблокувати, потрібно перерізати шляхи постачання російському угрупуванню, – у кількох селах на правому березі Осколу.

"Завдяки тому, що операція була грамотно побудована та злагоджена, попри те, що українські сили на цьому відтинку фронту були значно менші, ніж російські, вдалося швидко й успішно її провести. Це те, чого не чекали росіяни, і те, чого вони не спромоглися досягти, навіть забезпечуючи контроль над цими територіями", – підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він зауважив, що в оперативному сенсі відбувся зрив планів ворога щодо просування на північ, в напрямку на північ Донецької області. З'єднання Куп'янського напрямку, який мав просуватися з півночі на південь, та Лиманно-Сіверського, що рухався б зі сходу на захід, мало, як зауважив він, забезпечити росіянам контроль над північчю Донеччини.

Експерт наголосив, це б означало, що ворог міг би тиснути з півночі на агломерацію Святогірська, Слов'янська і Краматорська. Але Куп'янська операція зірвала ці плани ворога.

"Ба більше, вона пошила в дурні Володимира Путіна, який говорив про те, що Куп'янськ нібито перебуває під контролем Росії", – відзначив Сергій Кузан.

Дронами, артилерією ми перебили росіянам логістику

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що приїзд Володимира Зеленського у Куп'янськ тільки підтвердив недолугість заяв перших осіб Кремля.

"Дронами, артилерією ми перебили росіянам логістику з лівого на правий берег. Росіяни опинилися в оперативному оточенні, притиснуті до ріки. Зараз триває робота зі знищення російських військ, які там залишаються", – акцентував експерт.

За його словами, загалом біля Куп'янська заблоковано приблизно 200 окупантів. Найближчим часом їх знищать або візьмуть у полон. Отже, операція українських сил на цьому напрямку виявилася успішною. Одразу було зрозуміло, що розташування росіян тут є найбільш невигідним. Окупанти фактично самі зайшли в оточення.

