Война с Россией Почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска: в Украине дали объяснение
Почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска: в Украине дали объяснение

В СНБО отметили, что все путинские чиновники продолжают лгать, утверждая, что контролируют Купянск

17 декабря 2025, 15:56
Автор:
Кравцев Сергей

Российское военное руководство боится поплатиться за поражения своими должностями. Именно поэтому уже в который раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска: в Украине дали объяснение

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

"Министр обороны РФ (Андрей — ред.) Белоусов продолжает врать, что Россия контролирует Купянск. На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян", — заявил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают лгать при самом же Путине.

"Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее с желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной для российских оккупационных войск, и это признают даже близкие к Кремлю военные блоггеры. В то же время, официальная Москва продолжает заявлять о якобы продвижении своих подразделений, пытаясь создать впечатление критического ослабления украинской обороны. Об этом идет речь в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – что стало большой неожиданностью для россиян в Купянске: почему Путин в отчаянии. Эксперт детально проанализировали ситуацию.



