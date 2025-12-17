Почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска: в Украине дали объяснение

Рубрики
Кравцев Сергей
Российское военное руководство боится поплатиться за поражения своими должностями. Именно поэтому уже в который раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают лгать при самом же Путине.
