В России признали успехи ВСУ по одному из ключевых направлений: детали

Российские военные блоггеры, связанные с Кремлем, вынуждены признавать успехи украинских сил на Купянском направлении и открыто критикуют российское военное командование за искажение реальной ситуации на фронте. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на заявления так называемых российских "военкоров", фактически опровергающих официальные сообщения Минобороны РФ. В частности, один из них 24 декабря сообщил, что российские войска потеряли значительную часть плацдарма на западном берегу реки Оскол. По его словам, украинские подразделения возобновили контроль над позициями к северу и северо-западу от Купянска — в районах Кондрашовки, Радьковки и в окрестностях Мирового.

Милблогер признал, что эти населенные пункты были единственными, реально находившимися под контролем РФ до начала украинских контратак, несмотря на заявления российских военных о якобы контроле над 11 населенными пунктами. Опубликованная им обновленная карта показала, что ВСУ сохранили или вернули позиции в ряде районов к северу, востоку и югу от Купянска, в том числе вблизи Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Колесниковки.

Автор сообщения резко раскритиковал российское командование за преувеличение "успехов" и преждевременную переброску резервов на другие участки фронта, что, по его оценке, сделало Купянск уязвимым для действий украинских сил. Он также отметил, что подобная тактика дезинформации применялась и на Северском направлении в 2024 году.

Другие российские "военкоры", ссылаясь на источники в подразделениях ВС РФ, заявили о потере контроля над Купянском и проблемах с логистикой отдельных российских бригад. По оценкам ISW, с 11 декабря украинские войска уволили или удерживают позиции на площади более 182 квадратных километров на Купянском направлении.

