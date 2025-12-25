Росіяни продавлюють оборону ЗСУ одразу в трьох областях: деталі від DeepState

Російські загарбницькі війська просунулися у трьох областях України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує моніторинговий аналітичний проект DeepState.

За даними аналітиків, ворог мав успіхи поблизу Кондратівки, яку раніше деокупували ЗСУ. Йдеться про населений пункт Хотинської громади Сумської області.

Також окупаційні війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині. Мав певні успіхи супротивник і на Донеччині.

"Ворог просунувся поблизу Кондратівки, у Вовчанську та Мирнограді", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. У зведенні Генштабу ЗСУ за 24 грудня станом на 22:00 йшлося про 130 бойових зіткнень на передовій. Найактивнішим ворог був на Покровському напрямку, де атакував 28 разів.

Як розповіли у угрупуванні військ, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат. Зокрема, у Мирнограді наші військові тримають оборонні рубежі та ліквідують супротивника на підступах до міста.

