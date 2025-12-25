Россияне продавливают оборону ВСУ сразу в трех областях: детали от DeepState

Российские захватнические войска продвинулись в трех областях Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует мониторинговый аналитический проект DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Согласно данным аналитиков, враг имел успехи вблизи Кондратовки, которую ранее деоккупировали ВСУ. Речь идет о населенном пункте Хотинской общины Сумской области.

Также оккупационные войска РФ продвинулись в Волчанске на Харьковщине. Имел определенные успехи противник и в Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет. В сводке Генштаба ВСУ за 24 декабря по состоянию на 22:00 говорилось о 130 боевых столкновениях на передовой. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где атаковал 28 раз.

