Украина теряет Северск: посыпается ли теперь оборона Донбасса

Еще несколько дней назад в СМИ начала появляться информация о том, что ситуация возле Северска в Донецкой области сложная, а сам город, вероятно, оккупирован. Впоследствии Генштаб подтвердил, что Силы обороны отошли из Северска в Донецкую область. В районе города продолжаются тяжелые бои. Какие последствия ожидают Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в интервью "24 Каналу", что решение об уходе было обусловлено географией местности и истощением резервов.
По его словам, украинские защитники долгое время удерживали городскую застройку Северска и близлежащие высоты западнее города, однако главной задачей стало сохранение управляемости подразделений и минимизация потерь.
Он добавил, что уход произошел после критического накопления сил противника.
Сергей Кузан подчеркнул, что Северск нужно рассматривать не как административный центр, а как важный оборонительный рубеж, проходящий по высотам.
По его словам, любое продвижение российских войск означает приближение к Краматорску и Славянску, однако пока о непосредственной угрозе этим городам речь не идет.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в интервью "24 Каналу", что Силы обороны Украины покинули Северск в Донецкой области, и ныне ключевой задачей является сдерживание дальнейшего наступления российских войск на этом направлении, чтобы не допустить обострения ситуации для Славянска.
По его словам, уход из Северска в перспективе усиливает угрозу для Славянска, поскольку с восточного направления позиции украинских сил сейчас сложнее, чем с севера, где врага сдерживают в районе Лимана.
Свитан отметил, что российские войска уже несколько лет пытаются продвинуться от Лисичанска в направлении Славянска. Долгое время Силы обороны успешно сдерживали противника близ Белогоровки, однако в этом году ситуация на этом участке фронта заметно усложнилась.
Эксперт подчеркнул, что украинские войска не будут удерживать позиции в условиях угрозы окружения, поэтому уход на новые рубежи является вынужденным и тактически обоснованным решением. В то же время, по словам эксперта, сейчас необходимы серьезные меры по остановке врага.
