Украина теряет Северск: посыпается ли теперь оборона Донбасса

Еще несколько дней назад в СМИ начала появляться информация о том, что ситуация возле Северска в Донецкой области сложная, а сам город, вероятно, оккупирован. Впоследствии Генштаб подтвердил, что Силы обороны отошли из Северска в Донецкую область. В районе города продолжаются тяжелые бои. Какие последствия ожидают Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои в Донецкой области. Фото: из открытых источников

Северск следует рассматривать не как административный центр, а как важный оборонный рубеж

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в интервью "24 Каналу", что решение об уходе было обусловлено географией местности и истощением резервов.

По его словам, украинские защитники долгое время удерживали городскую застройку Северска и близлежащие высоты западнее города, однако главной задачей стало сохранение управляемости подразделений и минимизация потерь.

"Когда у нас были силы и резервы удерживать городскую застройку Северска и самое главное – прилегающие высоты, расположенные западнее города, эти задачи выполнялись. Сейчас, похоже, резервы иссякли и самое главное было сохранить управляемость нашими подразделениями и минимизировать наши потери", — отметил Кузан.

Он добавил, что уход произошел после критического накопления сил противника.

"Только что произошло критическое накопление сил врага, мы отошли с этих территорий. Этого не нужно бояться, потому что самое главное – это удержание западных высот, с которых производится обстрел тех низменностей, которыми и сейчас враг пытается продвигаться к нашим позициям", — пояснил эксперт.

Сергей Кузан подчеркнул, что Северск нужно рассматривать не как административный центр, а как важный оборонительный рубеж, проходящий по высотам.

По его словам, любое продвижение российских войск означает приближение к Краматорску и Славянску, однако пока о непосредственной угрозе этим городам речь не идет.

Российские войска уже несколько лет пытаются продвинуться от Лисичанска в направлении Славянска.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в интервью "24 Каналу", что Силы обороны Украины покинули Северск в Донецкой области, и ныне ключевой задачей является сдерживание дальнейшего наступления российских войск на этом направлении, чтобы не допустить обострения ситуации для Славянска.

По его словам, уход из Северска в перспективе усиливает угрозу для Славянска, поскольку с восточного направления позиции украинских сил сейчас сложнее, чем с севера, где врага сдерживают в районе Лимана.

Свитан отметил, что российские войска уже несколько лет пытаются продвинуться от Лисичанска в направлении Славянска. Долгое время Силы обороны успешно сдерживали противника близ Белогоровки, однако в этом году ситуация на этом участке фронта заметно усложнилась.

Эксперт подчеркнул, что украинские войска не будут удерживать позиции в условиях угрозы окружения, поэтому уход на новые рубежи является вынужденным и тактически обоснованным решением. В то же время, по словам эксперта, сейчас необходимы серьезные меры по остановке врага.

"Если продвижение не удастся сдержать, проблемы возникнут уже для Славянска. В таком случае придется готовиться к эвакуации гражданского населения, а это десятки тысяч человек из агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка", — подытожил Свитан.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина отменит общую мобилизацию: Зеленский назвал условия и варианты.



