Україна скасує загальну мобілізацію: Зеленський назвав умови та варіанти
НОВИНИ

Україна скасує загальну мобілізацію: Зеленський назвав умови та варіанти

Після підписання мирного плану воєнний стан триватиме ще пів року або кілька місяців

24 грудня 2025, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо Україна, США, Росія та ЄС поставлять підписи під мирним планом Вашингтона, то Україна готова припинити або обмежити загальну мобілізацію. Про це під час спілкування з представниками мас-медіа заявив президент Володимир Зеленський. 

Україна скасує загальну мобілізацію: Зеленський назвав умови та варіанти

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Український лідер зазначив, можливий варіант, коли продовжуватиметься часткова мобілізація і водночас – демобілізація військовослужбовців, які провели роки на фронті.

Володимир Зеленський пояснив, що все залежатиме від угоди та її реалізації. Можливе зупинення мобілізації або її трансформація. Один з варіантів – частковий призов з демобілізацією, сказав президент.

"Найголовніше – не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також уточнив питання щодо воєнного стану. З його слів, після підписання мирного плану воєнний стан триватиме ще пів року або кілька місяців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.

Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року. Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України. 

План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.




