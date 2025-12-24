Украина отменит всеобщую мобилизацию: Зеленский назвал условия и варианты

Если Украина, США, Россия и ЕС поставят подписи под мирным планом Вашингтона, Украина готова прекратить или ограничить общую мобилизацию. Об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, возможный вариант, когда будет продолжаться частичная мобилизация и в то же время – демобилизация военнослужащих, проведших годы на фронте.

Владимир Зеленский объяснил, что все будет зависеть от соглашения и его реализации. Возможна остановка мобилизации или ее трансформация. Один из вариантов – частичный призыв с демобилизацией, сказал президент.

"Самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также уточнил вопрос о военном положении. По его словам, после подписания мирного плана военное положение продлится еще полгода или несколько месяцев.

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.



