Україна втрачає Сіверськ: чи посипиться тепер оборона Донеччини

Ще декілька днів тому у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ситуація біля Сіверська в Донецькій області складна, а саме місто, ймовірно, окуповане. Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони відійшли із Сіверська на Донеччині. У районі міста тривають важкі бої. Які наслідки чекають на Донеччину? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Бої у Донецькій області. Фото: із відкритих джерел

Сіверськ треба розглядати не як адміністративний центр, а як важливий оборонний рубіж

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", що рішення про відхід було зумовлене географією місцевості та виснаженням резервів.

За його словами, українські захисники тривалий час утримували міську забудову Сіверська та прилеглі висоти західніше міста, однак головним завданням стало збереження керованості підрозділів і мінімізація втрат.

"Коли у нас були сили та резерви утримувати міську забудову Сіверська та найголовніше – прилеглі висоти, які розташовані західніше міста, ці завдання виконувалися. Нині, схоже, резерви вичерпалися і найголовніше було зберегти керованість нашими підрозділами та мінімізувати наші втрати", — зазначив Кузан.

Він додав, що відхід відбувся після критичного накопичення сил противника.

"Щойно відбулося критичне накопичення сил ворога, ми відійшли з цих територій. Цього не потрібно боятися, тому що найголовніше – це утримання західних висот, з яких здійснюється обстріл тих низин, якими й зараз ворог намагається просуватись до наших позицій", — пояснив експерт.

Сергій Кузан наголосив, що Сіверськ треба розглядати не як адміністративний центр, а як важливий оборонний рубіж, який проходить по висотах.

За його словами, будь-яке просування російських військ означає наближення до Краматорська та Слов’янська, однак наразі про безпосередню загрозу цим містам не йдеться.

Російські війська вже кілька років намагаються просунутися від Лисичанська у напрямку Слов’янська

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", що Сили оборони України залишили Сіверськ у Донецькій області, і нині ключовим завданням є стримування подальшого наступу російських військ на цьому напрямку, аби не допустити загострення ситуації для Слов’янська.

За його словами, відхід із Сіверська в перспективі посилює загрозу для Слов’янська, оскільки зі східного напрямку позиції українських сил наразі є складнішими, ніж із півночі, де ворога стримують у районі Лимана.

Світан зазначив, що російські війська вже кілька років намагаються просунутися від Лисичанська у напрямку Слов’янська. Тривалий час Сили оборони успішно стримували противника поблизу Білогорівки, однак цього року ситуація на цій ділянці фронту помітно ускладнилася.

Експерт наголосив, що українські війська не утримуватимуть позиції в умовах загрози оточення, тому відхід на нові рубежі є вимушеним і тактично обґрунтованим рішенням. Водночас, за словами експерта, зараз необхідні серйозні заходи для зупинення ворога.

"Якщо просування не вдасться стримати, проблеми виникнуть уже для Слов’янська. У такому разі доведеться готуватися до евакуації цивільного населення, а це десятки тисяч людей з агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка", — підсумував Світан.

