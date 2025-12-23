logo

Есть ли еще шанс удержать Мирноград: в ВСУ сделали заявление
НОВОСТИ

Есть ли еще шанс удержать Мирноград: в ВСУ сделали заявление

В Мирнограде ВСУ держат оборону и уничтожают врага на подступах к городу

23 декабря 2025, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники удерживают оборонные рубежи в районе Мирнограда Донецкой области и уничтожают врага на подступах к городу. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Восток".

Есть ли еще шанс удержать Мирноград: в ВСУ сделали заявление

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Как рассказали в группировке войск, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

В частности, в Мирнограде наши военные держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Также организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

"Оборона Покровская продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", — отмечают военные.

По данным УВ "Восток", на Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоп.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 174 кафира, 132 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БПЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага. Поврежден танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.

Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ нашли спасительный выход, как и дальше содержать Покровск и Мирноград.




Источник: https://www.facebook.com/EastAFU/posts/pfbid0nYVnFEdZzD1JxPVNf7WSww95ZvGCBMsfcbvCmbvpJfraKXiwqfRJ3ZJ1KZ2qj2H6l
