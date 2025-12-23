logo_ukra

Чи є ще шанс утримати Мирноград: у ЗСУ зробили заяву
НОВИНИ

Чи є ще шанс утримати Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

У Мирнограді ЗСУ тримають оборону та знищують ворога на підступах до міста

23 грудня 2025, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники утримують оборонні рубежі в районі Мирнограда Донецької області та знищують ворога на підступах до міста. Про це йдеться у повідомленні Угруповання військ "Схід".

Чи є ще шанс утримати Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

Як розповіли в угрупуванні військ, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Зокрема, у Мирнограді наші військові тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

"Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", — зазначають військові.

За даними УВ "Схід", на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗСУ знайшли рятівний вихід, як і надалі утримувати Покровськ та Мирноград.




Джерело: https://www.facebook.com/EastAFU/posts/pfbid0nYVnFEdZzD1JxPVNf7WSww95ZvGCBMsfcbvCmbvpJfraKXiwqfRJ3ZJ1KZ2qj2H6l
