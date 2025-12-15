У ЗСУ знайшли рятівний вихід, як і надалі утримувати Покровськ та Мирноград

Українські захисники останнім часом активно організують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограду Донецької області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Facebook Угруповання військ "Схід".

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація противника у міській забудові", — зазначили у угрупуванні військ "Схід".

Повідомляється, що у районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати певні завдання та утримувати свої рубежі.

Також військові акцентували, що організують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки", — додали у ВСУ.

Читайте на порталі "Коментарі" — українські Сили оборони за останні кілька тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території у районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів.

Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати. Головнокомандувач наголосив, що, незважаючи на значні втрати, у листопаді російська армія змогла захопити частину українських територій. Однак, за його словами, заяви російської пропаганди про нібито стрімкі темпи просування військ РФ не відповідають реальній ситуації. На низці ключових напрямів українські підрозділи, навпаки, ведуть активні наступальні дії та зачищають населені пункти від супротивника.



