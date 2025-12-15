У ЗСУ знайшли рятівний вихід, як і надалі утримувати Покровськ та Мирноград

Рубрики
Українські захисники останнім часом активно організують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограду Донецької області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Facebook Угруповання військ "Схід".
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Повідомляється, що у районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати певні завдання та утримувати свої рубежі.
Також військові акцентували, що організують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації.
Читайте на порталі "Коментарі" — українські Сили оборони за останні кілька тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території у районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів.
Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати. Головнокомандувач наголосив, що, незважаючи на значні втрати, у листопаді російська армія змогла захопити частину українських територій. Однак, за його словами, заяви російської пропаганди про нібито стрімкі темпи просування військ РФ не відповідають реальній ситуації. На низці ключових напрямів українські підрозділи, навпаки, ведуть активні наступальні дії та зачищають населені пункти від супротивника.